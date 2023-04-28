Россияне ударили ракетами по квартирам мирных украинцев из четырех самолетов тактической авиации Ту-95, обычно работающих из района Каспийского моря.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«На этот раз четыре самолета стратегической авиации, в воздухе находились Ту-95. Как обычно они работают с района Каспийского моря. Было выпущено 23 ракеты, 21 было уничтожено ПВО в разных районах страны: и в центре, и на юге, и на востоке», - сообщил Игнат, добавив, что, к сожалению, есть два вражеских попадания.

По словам Игната, враг запускает ракеты по разным маршрутам, чтобы обойти систему ПВО.

Тем временем в Умани продолжается спасательно-розыскная операция.

«К сожалению, уже есть десять погибших. Среди них – двое 10-летних деток», - сообщили в Уманском городском совете.

Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке.

"Хочу выть от боли", - говорят очевидцы страшной трагедии.

В результате попадания практически уничтожен первый подъезд многоэтажки. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек.

27 квартир из 46 полностью уничтожены.

В городе объявлен трехдневный траур по погибшим.

Также российская ракета убила молодую женщину и маленького ребенка в Днепре.

Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что во время ракетного удара по Николаеву в ночь на 27 апреля россияне использовали крылатые ракеты "Искандер-К" . Оккупанты били с суши, а не с моря.

«Эти ракеты очень тяжело сбить, потому что они летят очень низко, это усложняет их обнаружение, хотя случаи сбития противовоздушной обороной были», – рассказал Игнат.

В результате ракетного удара по жилому дому в Николаеве один человек погиб, еще 23 получили ранения, среди них ребенок.