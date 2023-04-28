Женщина выбросила своего 3-летнего сына с восьмого этажа.

В результате таких действий мальчик упал на землю и получил тяжелые травмы, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Трагедия произошла после того, как женщина поругалась со своим гражданским мужем по телефону. Открыв окно, она сначала бросала с 8 этажа вещи, а потом взяла на руки трехлетнего сына.

«Подойдя к открытому окну, наклонила тело малолетнего ребенка через подоконник и выпустила его из рук», - рассказывают в прокуратуре.

Упав на землю, ребенок получил тяжелые травмы. Однако благодаря своевременному реагированию правоохранителей, медиков и свидетелей жизнь мальчика удалось спасти.

Это страшное событие произошло в Киеве еще в январе 2021 года. Однако только сейчас женщину настигло наказание.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора, в суде женщина свою вину отрицала, пытаясь убедить, что ребенок сам выпал из окна.

Однако судом был допрошен ряд свидетелей, показания которых опровергали эту версию.

Кроме того, проведенной экспертизой женщина признана вменяемой.

Итак, жительница столицы осуждена за совершение оконченного покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка. За совершенное она приговорена к 11 годам лишения свободы.

Также в прокуратуре рассказали о судьбе мальчика – сейчас он под опекой родственников. Ребёнок «в удовлетворительном состоянии».

Впрочем, некоторые украинцы, комментируя страшное событие, возмущены, что женщина получила всего 11 лет.

"Почему не пожизненно?", – недоумевают пользователи соцсетей.

Напомним, 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.

Также сообщалось, что ссора сына и отца закончилась трагедией.

кроме того, Politeka писала о мужчине, который убил свою семью, а затем уехал на такси.