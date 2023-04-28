В Сети появились кадры с места страшной трагедии, пишет Politeka,net.

«Ужасное начало дня для области… Рано утром российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область», - сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате атаки в Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина.

Также известно о трех пострадавших. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

31-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

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Также под удар попало здание частного предприятия. Там возник пожар, который уже потушен.

«До сих пор пожарные работают на другом объекте, который изуродован из-за вражеской атаки. Горит строительная база. Пламя охватило 400 кв метров. К этой минуте его удалось локализовать. Пострадала 70-летняя женщина», – сообщил Лысак.

Также минувшей ночью российские оккупанты из артиллерии обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Удалось уничтожить 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Под новый страшный ракетный удар со стороны россиян попали Днепр, Умань и Украинка.

Так, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки. Сначала сообщалось о пяти раненых. На сейчас известно, что три человека погибли и 8 ранены.

Под завалами до сих пор находятся люди.

Напомним, часть ракет была уничтожена в районе воздушного пространства над Киевом.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.