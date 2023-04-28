В Сети появились кадры с места страшной трагедии, пишет Politeka,net.
«Ужасное начало дня для области… Рано утром российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область», - сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В результате атаки в Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина.
Также известно о трех пострадавших. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
31-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Россияне ударили ракетами по многоэтажке, все в огне, часть дома рухнула: "Тут спали дети!"
ВСУ частично добились своих целей: сколько еще сможет держаться Бахмут и что будет потом
"Очень неприятная новость": украинцам рассказали, что на самом деле сейчас происходит в Бахмуте
Оборвалась жизнь знаменитого комика: Андрей Данилко поделился трагическим известием
Также под удар попало здание частного предприятия. Там возник пожар, который уже потушен.
«До сих пор пожарные работают на другом объекте, который изуродован из-за вражеской атаки. Горит строительная база. Пламя охватило 400 кв метров. К этой минуте его удалось локализовать. Пострадала 70-летняя женщина», – сообщил Лысак.
Также минувшей ночью российские оккупанты из артиллерии обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Удалось уничтожить 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.
Под новый страшный ракетный удар со стороны россиян попали Днепр, Умань и Украинка.
Так, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки. Сначала сообщалось о пяти раненых. На сейчас известно, что три человека погибли и 8 ранены.
Под завалами до сих пор находятся люди.
Напомним, часть ракет была уничтожена в районе воздушного пространства над Киевом.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.