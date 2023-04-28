Под новый страшный ракетный удар попали Днепр, Умань и Украинка на Киевщине.

Так, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки, пишет Politeka.net.

Сначала сообщалось о пяти раненых.

На сейчас известно, что три человека погибли и 8 ранены.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

В Украинке двое травмированных.

В Днепре жертвами ракетной атаки стала женщина с 3-летним ребёнком. Еще три человека травмированы.

В Сети также появились новые ужасные кадры, на которых развалины многоэтажки в Умани: «Там же люди... Полдома нет...».

Оккупанты ударили по мирным городам Украины около 4 часов утра.

Атака была совершена из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

«Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования «Центр», воздушного командования «Восток» и воздушного командования «Юг», – сообщил главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, часть ракет была уничтожена в районе воздушного пространства над Киевом.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.