Так, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки, пишет Politeka.net.
Сначала сообщалось о пяти раненых.
На сейчас известно, что три человека погибли и 8 ранены.
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Поисково-спасательные работы продолжаются.
В Украинке двое травмированных.
В Днепре жертвами ракетной атаки стала женщина с 3-летним ребёнком. Еще три человека травмированы.
В Сети также появились новые ужасные кадры, на которых развалины многоэтажки в Умани: «Там же люди... Полдома нет...».
Оккупанты ударили по мирным городам Украины около 4 часов утра.
Атака была совершена из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.
«Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования «Центр», воздушного командования «Восток» и воздушного командования «Юг», – сообщил главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, часть ракет была уничтожена в районе воздушного пространства над Киевом.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.