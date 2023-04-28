За прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных и 31 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов с МРЛС по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

Главные усилия враг продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмут, Авдеевку и Марьинку. За прошедшие сутки россияне совершили более 65 атак на указанных участках фронта, но все они были отбиты подразделениями сил обороны.

"Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий, наши воины мужественно защищаются", - сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что оккупанты продолжают нести потери, в том числе и небоевые.

Так, 24 апреля в одном из подразделений противника, расположенном в Мелитопольском районе Запорожской области, погибли сразу 20 окупантов.

Это произошло в результате отравления из-за использования неизвестного вещества.

Добавим, в Сети появились новые страшные кадры из Бахмута.

«…Один из символов Бахмута – многоэтажка на въезде в город, с муралом, на котором изображена счастливая семья: папа держит на плечах сына, а рядом мать держит дочь. Остались только папа и сын.

Здания с изображением женщины и девочки больше не существует. Российский авиаудар и множество артиллерийских ударов оставили от дома только гору строительного мусора…», - рассказывают супруги фотографов из Украины Константин и Влада Либеровы.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по многоэтажке в Умани.

Также сообщалось о массированной ракетной атаке на Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что найдены новые массовые захоронения в Мариуполе.