Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.
Главные усилия враг продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмут, Авдеевку и Марьинку. За прошедшие сутки россияне совершили более 65 атак на указанных участках фронта, но все они были отбиты подразделениями сил обороны.
"Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий, наши воины мужественно защищаются", - сообщили в Генштабе.
Также сообщается, что оккупанты продолжают нести потери, в том числе и небоевые.
Так, 24 апреля в одном из подразделений противника, расположенном в Мелитопольском районе Запорожской области, погибли сразу 20 окупантов.
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Это произошло в результате отравления из-за использования неизвестного вещества.
Добавим, в Сети появились новые страшные кадры из Бахмута.
«…Один из символов Бахмута – многоэтажка на въезде в город, с муралом, на котором изображена счастливая семья: папа держит на плечах сына, а рядом мать держит дочь. Остались только папа и сын.
Здания с изображением женщины и девочки больше не существует. Российский авиаудар и множество артиллерийских ударов оставили от дома только гору строительного мусора…», - рассказывают супруги фотографов из Украины Константин и Влада Либеровы.
Напомним, оккупанты ударили ракетами по многоэтажке в Умани.
Также сообщалось о массированной ракетной атаке на Киев.
Кроме того, Politeka.net писала, что найдены новые массовые захоронения в Мариуполе.