В это утро оккупанты атаковали Черкасщину, ракеты попали в многоэтажный жилой дом.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«Имеем два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания. Последствия выясняем. На месте работают все службы», – сообщил он.

В Сети появились ужасающие кадры с места «прилета» – все в огне, часть многоэтажки упала.

Жительница дома в Умани, куда попала российская ракета, записала видео, на котором показывает разрушенное жилье: "Ракета попала в наш дом. Мы все в крови. Здесь спали дети".

На сейчас известно о пяти раненых в результате ракетной атаки по Умани, их госпитализировали.

Также известно о ракетной атаке на Днепр. Там российские ракеты убили молодую женщину и трехлетнего ребенка.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Напомним, в ночь на 27 апреля оккупанты ракетами "Калибр" атаковали Николаев.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.