Так, вблизи Яремче в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера
Как сообщили в Главном центре специального контроля, было зарегистрировано землетрясение 27 апреля в 7 км к западу от города Яремче.
По классификации толчки специалисты отнесли к "едва ощутимым".
Колебания ощутили лишь некоторые люди в помещениях, особенно на верхних этажах.
"Подобное по силе землетрясение из этого же района было зарегистрировано 12 апреля 2023 года, магнитудой 2,5", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что во Львовской области из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды.
Так, в селе Розвадов Львовской области возникла чрезвычайная ситуация.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
Сообщается, что вчера, 26 апреля, в селе Розвадов во Львовской области возникла чрезвычайная ситуация, когда гейзеры газа и воды начали прорываться из-под земли.
К утру местные увидели многие ямы, которые были глубиной 4-5 метров.
На месте ЧП работают соответствующие службы. Известно, что люди остались без воды и электроэнергии.
Также сообщалось, что разгар весны удивил природной аномалией.
Кроме того, Politeka.net писала, что Украину накрыла аномальная стихия.
Также сообщалось, что улицы в Киеве превратились в бурные реки.