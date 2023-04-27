Так, вблизи Яремче в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера

Как сообщили в Главном центре специального контроля, было зарегистрировано землетрясение 27 апреля в 7 км к западу от города Яремче.

По классификации толчки специалисты отнесли к "едва ощутимым".

Колебания ощутили лишь некоторые люди в помещениях, особенно на верхних этажах.

"Подобное по силе землетрясение из этого же района было зарегистрировано 12 апреля 2023 года, магнитудой 2,5", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды.

Так, в селе Розвадов Львовской области возникла чрезвычайная ситуация.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Сообщается, что вчера, 26 апреля, в селе Розвадов во Львовской области возникла чрезвычайная ситуация, когда гейзеры газа и воды начали прорываться из-под земли.

К утру местные увидели многие ямы, которые были глубиной 4-5 метров.

На месте ЧП работают соответствующие службы. Известно, что люди остались без воды и электроэнергии.

Также сообщалось, что разгар весны удивил природной аномалией.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украину накрыла аномальная стихия.

Также сообщалось, что улицы в Киеве превратились в бурные реки.