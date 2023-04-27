Полуподводная дрон-торпеда "Толока" сейчас разрабатывается для бойцов ВСУ. Это оружие способное бить по кораблям более чем в 1000 км от мета пуска. То есть, с легкостью достанут флот рф в бухте Севастополя. Об этом сообщил в Телеграмм офицер Армии обороны Израиля Игала Левина.

Новое оружие настолько уникально, что ему даже пока не подобрать точной классификации. Это дрон-торпеда или беспилотный кайтэн (японская человекоуправляемая торпеда времен Второй Мировой войны).

Как сообщило издание dev, торпеда представляет собой трубчатый корпус с зарядом взрывчатки с горизонтальными стабилизаторами, а главное – мачтой с камерой которая будет находиться над водой. В конце каждого горизонтального стабилизатора установлены подруливающие устройства.

Через камеру оператор "Толоки" сможет видеть обстановку и с помощью стабилизаторов на корпусе управлять оружием, делая его более точным. Планируется, что торпеда будет существовать в 3 вариантах, а ее дальность будет колебаться от 400 до 1200 км.



В комментариях под фото, пользователям сети понравился кадр, на котором изображено вооружение: "Торпеда - Агонь)", "Какая красота", "Какая интересная игрушка".

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