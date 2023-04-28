Главарь ЧВК "вагнер" иосиф пригожин заявил, что в его группировки сложилась патовая ситуация. Захватчикам не хватает ресурсов, а на 5 уничтоженных солдат рф приходится только один боец ВСУ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" заявил, что пригожин не лжет и действительно сложилась такая ситуация, что россияне подставили фланги на отсечение и в любой момент готовятся отступать.

Роман Свитан отметил, что исходя из карты ведения боев видно, что вагнеровцы припустились фатальной ошибки. То есть, пытаясь окружить бахмутский гранизон ВСУ, они слишком глубоко зашли в нашу оборону и подставили свои фланги под полное отсечение.

"Из-за этого ВСУ могут выполнить наступательные действия со стороны Константиновки на отсечение южного фланга рф. Пригожин это знает, у него хорошо работает разведка. При этом усиления этой позиции нет, поскольку это не выгодно, нет ни сил, ни средств, чтобы их туда направить", пояснил военный эксперт.

К тому же сложилась опасная ситуация для захватчиков на правом фланге. Там никак не получается выдавить украинских защитников в районе Белогоровки, а ВСУ смогут оттуда атаковать позиции группировки пригожина. В результате чего могут быть отсечены несколько бригад рф сразу.

"То есть если начнется наше движение от Белогоровки в сторону Бахмута, то россиянам придется отступать в сторону Попасной. Они к этому готовятся. Ведь фланги россияне не могут прикрыть, ведь нет ни сил, ни средств для этого, а также нет сил и средств выйти на Константиновку и срезать наш Белогоровский выступ", - добавил Роман Свитан.

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