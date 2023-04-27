Новейшему российскому самолету МиГ-31 28 лет, поскольку их производство прекратилось еще в 1994 году.

На российской федерации давно не производят истребители МиГ-31 и двигателей к нему, но их все еще использую и даже совершают операции на этом старом корыте. В последнее время они частенько падают, не долетев до фронта. Последний такой случай был в Мурманской области рф.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" объяснил, почему на рф участились падения истребителей.

Он рассказал, что в последнее время уже разбилось более десятка таких истребителей на территории россии. Зачастую, они загораются прямо в воздухе и падают на землю.

Это яркий пример того, в каком техническом состоянии находится российская авиация и к чему приводит повышенная нагрузка на уже выработавшую свой ресурс технику.

"Истребители МиГ-31 это старые советские перехватчики. В своем время он был неплохо сделан на базе МиГ-25. Выполнял задачу по скоросному перехвату, но очень старый самолет с постоянными проблемами двигателя. Новые двигатели для них уже никто не делает, а старые двигатели просто в воздухе выходят из эксплуатации и загораются прямо в воздухе", - рассказал Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан добавил, что никакими механизмами невозможно продлить срок работы двигателя МиГ-31. В армии рф прекрасно знают о проблемах этих самолетов, но наблюдается интересная закономерность - они все еще продолжают на них летать, рискуя жизнью своих пилотов, которых у них и так мало.

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