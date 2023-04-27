Представители СМИ попали в засаду российских снайперов, которые без зазрения атаковали журналистов. Известно также, что случилось это не в зоне боевых действий, а вблизи Херсонского моста. Об этом сообщается на странице Фейсбук в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как стало известно, выстрелы раздались мгновенно, а жертвами российских снайперов, которые устроили засаду, стали двое представителей СМИ. В частности, получил ранение журналист известного итальянского издания "La Repubblica" Коррад Зунино. К тому же, погиб помощник итальянца, украинский журналист Богдан Битик.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что Коррад Зунино не сообщил ответственным пресс-офицерам о своей работе в Херсоне. Ко всему прочему, вблизи Херсонского моста тот проигнорировал предупреждение украинских военных об опасности и криках: "Danger, sir!" (Опасность, сер!).

В ведомстве подчеркнули, что Коррад Зунино исполнял роль руководителя группы журналистов, потому в его обязанности входило проконтролировать, чтобы все его коллеги были не только в жилетах с надписью PRESS, но и с броней внутри него.

При всем этом, ительянец нарушил это правило и не сообщил пресс-офицерам о своей работе. Но даже так, это не отменяет того факта, что убийство и ранение журналистов является очередным военным преступлением рф.

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