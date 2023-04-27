Об этом напомнил известный азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, комментируя предстоящее контрнаступление ВСУ.

«А Запад очень сильно подводит Украину с вооружением, с объемом боеприпасов. Я не уверен, что вы сможете выйти на границы 1991-го года в этом году. Война перетекла в форму войны на истощение и тут главное не рубежи, на которых стоит армия, а тот урон, который одна сторона может нанести другой стороне», - пояснил Рустамзаде в интервью «Фабрике новостей».

Военный аналитик уверен, что предстоящее контрнаступление ВСУ будет успешным, но говорить о выходе на границы 1991-го года не приходится.

Проблема, говорит Рустамзаде, прежде всего в том, что никто в мире не думал, что в 21 веке может срочно понадобиться миллион артиллерийских снарядов.

«В западной военной науке сформировалась совсем другая парадигма, что они будут воевать высокоточным оружием. Основная проблема в этом. Есть и позиции Франции, она в пику другим как бы подтоормаживает процесс поставки снарядов. Как раз европейское соглашение на поставку одного миллиона снарядов явно Франция это подтормаживает.

Но вместе с этим, даже если бы не было никаих подтормаживаний, это война на источщение. И сказать, что одной наступательной операцией вы все вернете – это очень оптимистичный сценарий, который имеет очень мало оснований под собой. Россия - это огромная страна с огромным военным потенциалом», - заверил Рустамзаде.

Добавим, тем временем генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО завершили подготовку и перевооружение 9 бригад ВСУ.

По его словам, Украина уже получила 98% обещанной помощи, включая 1.550 бронемашин, 230 танков и боеприпасы.

Американские танки М1 Abrams пока не поступили. Их ждут до конца года.

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