Российская федерация бросила все свои силы на захват Бахмута. Там применяется артиллерия и истребители, а также идут штурмы пехотой и ЧВК "вагнер". К тому происходят стрелковые бои на улицах разрушенного города. Перед захватчиками стоит не только задача - взять населенный пункт, но и перерезать "дорогу жизни" Бахмута.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОМБр Юрий Федоренко в эфире "24 Канала" рассказал, почему критически важно для ВСУ удержать эту дорогу.

По его словам, сейчас в Бахмуте идут чрезвычайно сложные бои, а противник использует все, что у него есть, чтобы захватить город и уничтожить оборону украинских защитников. Сейчас оборонные позиции разделены на две части: бои в самом городе и атаки по путям сообщения.

Юрий Федоренко добавил, что захватчики хотят окружить город и взять его в капкан. А бои за "дорогу жизни" на окраинах Бахмута, в частности возле села Хромово, стали ключевыми. Ведь там находится основной маршрут снабжения 0506. Сейчас ВСУ критически важно удержать эту дорогу.

"Этот марштрут позволяет подвозить в Бахмут самое необходимое для защитников - от продуктов питания до вооружения. Во-вторых, если дорогу жизни захватят, то штурмовики рф отсюда пойдут на другие направления: на Марьинку или Лиман, Сватово или Кременную. Это приведет к тому, что там начнется то, что сейчас происходит в Бахмуте. Потому важно сохранить этот город, ведь мы сдерживаем противника и не даем ему продвинуться, а также уменьшаем военный потенциал рф", - пояснил Юрий Федоренко.

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