Россиянин приехал в захваченный регион в прошлом году, чтобы проповедовать идеи "русского мира".

Сообщается, что погиб кремлевский пропагандист, который выступал за "русский мир" и говорил все по методичке о том, что Украины нет, что россияне якобы не нападали, а виноваты во всем США. Как стало известно, он погиб 26 апреля во временно оккупированной Новой Каховке. Об этом сообщают паблики в сети.

Речь идет о 61-летнем сергее тветинском, который сделал шаг доброй воли на мину, подорвался - и очень быстро отступил из Херсонской области. Так сказать, одна нога здесь, другая там.

Пропагандист входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года. После этого посвятил себя пропаганде и партийной работе во временно оккупированной Херсонской области, назначив себя руководителем партии "Справедливая россия – За правду".

Тветинский не был членом оккупационной администрации Херсонской области, но тесно связан с ней и озвучивал ее пропаганду.



В комментариях к публикации пользователи сети радовались тому, что оди из российский оккупантов "минуснулся". Многие отмечали, что нужно понимать, рано или поздно карма догонит каждого убийцу и обидчика мирного населения Украины:

"Это называется договорился до концерта Кобзона", "Хорошо, что земля очищается от мусора", "Собачке, собачья смерть, хотя собачонок очень жаль", "За что боролись – на то и напоролись", "Мирной земли ему над головой", "Карма в действии".

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.