Существует вероятность, что большая часть Бахмута все же находится под российским контролем.

Такое мнение высказал известный азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, пишет Politeka.net.

«Скорее всего, большая часть города Бахмут находится под россиским контролем. И, возможно, российская армия сможет выйти на его окраины. Именно из-за того, что украинская армия не будет тратить все свои ресурсы на удержание остатков города.Такая вероятность есть», - отметил Рустамзаде в интервью «Фабрике новостей», отвечая на вопрос, как долго еще сможет держаться Бахмут.

Эксперт также подчеркнул, что Украина частично получила то, что она хотела - ВСУ измотали наступательный потенциал противника на этом направлении.

Агиль Рустамзаде также уверен, что если ВСУ все же придется выйти из Бахмута, это кардинально не изменит ход войны.

«У войны на истощение свои правила, свои задачи. Я не раз повторял, что даже судьба области будет мало что играть в судьбе этой войны», - говорит Рустамзаде.

Добавим, тем временем стало известно, что нацгвардейцы удержали жизненно важные логистические пути на западе Бахмута.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

По его словам, на Бахмутском направлении силами 4 бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука обеспечено содержание жизненно важных логистических путей на западной окраине города и нанесены сокрушительные потери вражеским штурмовикам.

Вместе с тем, отметил полковник Уршалович, имея численное преимущество и не считаясь с потерями, «враг пытается продвигаться по телам своих погибших, и если это где-то удается, то по кремлевской логике оценивается как «существенный успех».

Напомним, у оккупантов в Бахмуте преимущество, но есть нюанс.

Также сообщалось, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.