Китай учавствует в войне рф против Украины с самого начала и сейчас множество вражеских разведчиков рынут к нам, из-за решения правительства.

Китай отправил в Украину бывшего посла в российской федерации с наградами от владимира путина. Это должно настораживать Украину, ведь таким образом сюда рынут опасные разведчики.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" и объяснил, какую опасность такое представительство несет для Украины.

По его словам, Китай учавствует в войне рф против Украины с самого начала. Именно Китай сподвиг рф на агрессивные действия, без согласования с Китаем россия никогда бы не совершила полномасштабного наступления.

"Потому разговаривать с Китаем нужно, как с врагом, также с рф, Ираном, Северной Кореей и оккупационным режимом Беларуси. Это одна шайка-лейка. Это банда четырех под управлением Китая. А Китай лишь генератор этой агрессии. После нашего с ними контакта, у них появиться определенная разведывательная информация. Потому, чем меньше у нас будет с ними контакта, тем лучше для нас", - объяснил Роман Свитан.

Роман Свитан также отметил, что в Украину собрался приехать представитель Китая Ли Хуэй, который в течение 10 лет был послом в рф. По мнению полковника запаса, этот приезд несет только проблемы.

"Это большая опасность, когда у нас появится представитель Китая. Он 10 лет работал в рф и в первую очередь Ли Хуэй едет для разведки. То есть, мы сами открываем дверь для разведчиков нашего врага, а Китай наш враг. Ведь у них задача эскалации в сторону Европы и придушение Запада. А рф и Беларусь лишь их инструменты", - отметил военный эксперт.

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