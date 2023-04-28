Потери российской авиации велики не только на линии фронта, но и далеко за ней.

Об этом говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Вообще мы видим, что за прошлый год были многочисленные катастрофы российских самолетов, которые были на территории России. Я хочу напомнить, что у них были случаи падения на жилые дома, когда летчики задохнулись- и на сегодняшний день нет установленных причин. Был также инцидент, который произошел в Белгороде

На сегодняшний день причин, кроме "внештатных ситуаций", нет. Создается впечатление, что в них действует саботажная или диверсионная группа внутри, которая работает на то, чтобы лишить россию авиационной способности. Потому что потери самолетов и военных вертолетов довольно-таки значительны.

Кроме того, сейчас золотое время для того, чтобы атаковать россию в тылу, потому что открываются перспективы нанесения ударов по военным объектам. Крым с точки зрения насыщения средств ПВО более насыщен чем Питер, потому что россия взыскала все, что могла взыскать", - говорит Александр Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мурманской области рф разбился самолет МиГ-31, выполнявший плановый учебный полет.

Кроме того, мы ранее сообщали, что в Белгородской области россии разбился самолет Минобороны рф.

Напомним, оккупанты ударили по домам смертоносной "Стрелой" - что известно об Р-37.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.