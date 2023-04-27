В лесу на месте падения обломков образовалась большая воронка, как после бомбы.

В лесу на севере Польши обнаружили обломки ракеты. Предполагается, что это остатки ракеты класса "воздух – поверхность". Сейчас место оцепила полиция и на месте работают саперы. Об этом детальнее сообщается на странице Министерства обороны Польши.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

Остатки ракеты нашли возле города Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща в Польше. К счастью, сложившаяся ситуация не угрожает безопасности местных жителей. Примечательно, что на ракету нанесены слова российским языком.

Местность, где нашли обломки, расположена в около 500 километрах от границы Украины, более 400 километров от границы с Беларусью и около в 240 километров – с Калининградской областью россии.

По информации издания RMF FM, обломки обнаружили 25 апреля, но информация об этом не разглашалась. По предварительным данным значилось, что это обломки беспилотника. Но по прибытию на место стало известно, что это были остатки ракеты. Когда именно они упали на территорию Польши еще предстоит узнать.

На найденных обломках нет боеголовки. Скорее всего, боеголовка отделилась от ракеты, поэтому ее поиски продолжаются.

Польские журналисты сумели взять несколько комментариев от местных жителей. Один из них рассказал, что в лесу на месте падения обломков образовалась большая воронка, как после бомбы.

В комментариях к публикации пользователи сети из Украины не верят, что последует какая-то реакция от стран НАТО. Ведь это не в первый раз, когда ракета падает на территории Польши. Другие также высказывали уверенность в том, что вину перекинут на Украину и скажут, что ракета была не российская:

"Теперь еще что-нибудь придумают, чтобы все сгладить и спереть на Украину", "И снова будет виновата Украина, как и предыдущие 2 раза", "Снова будут говорить что ничто не произошло", "НАТО будет включать дурака и искать виновных. А Рф делает что хочет и мир снова смолчит".

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