Китай не заинтересован в поражении россии в войне против Украины, но он также не стремится к победе ВСУ.

Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Разговор Си-Зеленский – это для нас хорошая история. Хотя бы тем, что Путин получил свою "горькую пилюлю" – Китай позиционирует себя как нейтральную силу», – отметил Климкин, добавив, что китайцы сделали искусную режиссуру последних месяцев.

Так, сначала они вышли со своими принципами глобальной безопасности, а затем с принципами "урегулирования вокруг Украины".

«Си поехал в Москву, пообщался с европейскими лидерами и Президентом Бразилии. Это значит, что он со всеми пообщался, кроме Байдена, такой себе троллинг. Кроме того, китайцы получили политическое согласие на следующий этап: специального посланника, который приступит к консультациям», - отмечает Климкин.

По мнению дипломата, назначение бывшего посла Китая в России – это прямой троллинг Путина. Напомним, в Киев отправляют китайского дипломата Ли Хуэя. Он в течение 10 лет был послом КНР в Российской Федерации, а в 2019 году получил от Путина медаль "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей".

«Но есть и риски, и мы их должны сознать», - предупреждает Климкин.

И они, по словам дипломата, не виртуальны, а реальны.

«Во-первых, на Западе очень разное отношение к привлечению Китая вообще и к тому, как именно, в частности. Кто категорически против, кто очень за, кто при определенных условиях. Потенциально это может отразиться на солидарности коллективного Запада. Какой, как мы понимаем, не нужен ни Китаю, ни России.

Во-вторых, Китаю не выгодна победа России, она нужна ему ослабленная и зависимая. Но ему также не нужна наша победа и соответственно Запада. Поэтому Китай будет играть на "ничью" – на китайскую ничью», – предполагает Климкин.

И в-третьих, продолжает экс-министр, китайское предложение о скорейшем прекращении огня нравится многим в незападном мире.

«Но не только – во Франции или Италии говорят совсем другими словами, но также в этом направлении. В какой-то момент они найдут схожесть своих позиций.

А как следствие в Вашингтоне кто-то может подвергнуть сомнению увеличение военной помощи. И перечень рисков можно продолжать и дальше, хотя они и потенциальные», - отмечает дипломат.

По словам Климкина, для Украины это означает необходимость доверительной коммуникации со всеми союзниками - какова стратегия нашего взаимодействия с Китаем, к чему, когда и на каких условиях мы стремимся.

Напомним, 26 апреля состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Си дал важное обещание относительно войны в Украине.

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