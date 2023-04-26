Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о том, что 26 апреля российские пропагандистские площадки стали распространять информацию о том, что РОВ в Бахмуте взяли под контроль перекрёсток Юбилейной и Чайковского.

"Казалось бы, очень неприятная новость, с учётом важности этой локации. Но был нюанс... Через некоторое время евгений пригожин опроверг данную информацию, фактически, подтвердив то, что сейчас, со стороны российской пропаганды, ведётся война фейков. Хотя, странно, это всё, ведь ещё 3 апреля пригожин же сообщал том, что Бахмут под "юридическим" контролем ЧВК "Вагнер"🤦‍♂️", — пишет эксперт. На самом деле Юбилейная-Чайковского под присмотром ВСУ.

По словам обозреваттеля, с восточной стороны российские оккупанты, после выхода на мясокомбинат, намерены вдоль Чайковского продвинуться к улице освободителей Донбасса.

"В данном случае задумка вполне понятна, ведь это позволит отгрызть внушительный кусок, перенеся красную линию сразу с Крайней на освободителей Донбасса. Разумеется, успешной реализации этой задумки мешает многоэтажная застройка, позволяющая оба этих направления контролировать, в связи с чем РОВ продолжают наносить массированные артиллерийские и авиационные удары по городу. Порою отличающиеся некой хаотичностью и неизберательностью", — уточнил Александр Коваленко.

Южный сектор без кардинальных изменений: Чайковского контролируется СОУ, буфер безопасности продолжает сдерживать натиск РОВ, поставки по 0504 продолжаются. Оккупанты предпринимают попытки продвигаться по переулку Пушкина с выходом на Полевую и Павла Новгородцева. Данное направление им также видится перспективным, ведь и оно позволяет прорваться к Юбилейной-Чайковского, но украинские защитники об этом прекрасно знают. Также усиливается давление на 0506, непосредственно на Хромово.

"Видимо, месяцы безуспешных штурмов этой локации не убедили РОВ, что там для них долина смерти. В прямом (с учётом географической особенности местности) и переносном смысле. Весьма примечательно то, что сообщения о захвате Хромово оккупантами стали поступать одновременно с сообщениями о контроле Юбилейной-Чайковского. Из этого можно сделать вывод, насколько РОВ информационно торопят события, словно и вправду им установлен очередной дедлайн.

Тем не менее это всё не отменяет факта не прекращающегося давления по всем направлениям. Ослабление флангов, демонстрирует намерение РОВ как можно скорее решить вопрос с Бахмутом. Это заставляет их как совершать ошибки, так и действовать ожесточённее", — добавил эксперт.

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