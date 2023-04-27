Придет время, когда украинские защитники начнут деоккупацию таких больших городов, как Луганск и Донецк.

Украинские войска готовятся к контрнаступлению и сделают все от них зависящее, чтобы освободить оккупированные населенные пункты Украины. Это касается и таких больших городов, как Луганск и Донецк, что 9 лет находятся под оккупацией.

Военный эксперт Олег Жданов в своем стриме рассказал, как украинские защитники могут деоккупировать Луганск и Донецк.

По его словам, для освобождения таких больших городов, как Луганск и Донецк, используют несколько стратегий и тактик. Есть самая явная и более безопасная для сохранения жизни мирных жителей.

"Донецк и Луганск никто штурмовать не будет. Когда даже была операция ООС, постоянно говорилось, что рассматривается возможность взятия городов в кольцо и тогда противник будет вынужден сдать города. Потому что проводить штурмы и уличные бои в густонаселенных городах никто не будет. Либо надо объявлять эвакуацию, если захотят штурмовать город. Но я все же склоняюсь к варианту с окружением, это лишь мое мнение", - пояснил Олег Жданов.

Также Олег Жданов отметил, что появляется такое ощущение, что украинским защитникам дают меньше оружия и затягивают с отправкой вооружения.

"В США похоже считают, что чтобы максимально ослабить рф, россия должна выставить и потерять на фронте максимум своего потенциала. А ВСУ должны все это перемолоть. Тогда в рф не останется аргументов, как противостоять Западу. Рф хотят убрать с международного Олимпа и ослабить ее максимально", - резюмировал Олег Жданов.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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