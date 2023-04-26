Между президентом Украины и лидером КНР состоялся «длительный и содержательный» разговор.

Разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина длился около часа, пишет Politeka.net со ссылкой на представителя президента Украины Сергея Никифорова.

Комментируя диалог с лидером КНР, сам Зеленский назвал его «содержательным».

«Провел длительный содержательный телефонный разговор с Главой Си Цзиньпином. Верю, что он, а также назначение Посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", — говорится в сообщении украинского президента.

Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою 🇨🇳 Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Также по итогам этого разговора стало известно, что Китай направит своего спецпредставителя по евразийским делам в Украину и другие страны для общения со всеми сторонами по вопросам урегулирования конфликта.

В разговоре с Зеленским Си Цзиньпин заверил, что «Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине».

Он, как сообщает китайское телевидение, добавил, что КНР не является ни стороной конфликта, ни его создателем и китайские власти ни в коем случае не будут стараться получить выгоду из боевых действий в Украине.

Комментируя разговор двух лидеров, представитель МИД КНР Хуа Чуньин заверила, что Китай последователен и четок в своей готовности развивать китайско-украинские взаимоотношения и стратегическое партнерство. Она добавила, что обеим сторонам нужно продолжать традицию взаимного уважения и искренности.

China will send the Special Representative of the Chinese Government on Eurasian Affairs to Ukraine and other countries to have in-depth communication with all parties on political settlement of the Ukraine crisis. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

Отметим, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина состоялся впервые с момента полномасштабного вторжения россии в Украину.

Позже стало известно, что послом Украины в Китае назначили Павла Рябикина.

Соответствующий указ о его назначении подписал президент Зеленский. Ранее Рябикин занимал должность министра стратегических отраслей.

Добавим, ранее Китай обнародовал так называемый "мирный план" по Украине. В нем содержится призыв к возобновлению переговоров и критика санкций. При этом в КНР также заявляют об уважении суверенитета всех стран и подчеркивают недопустимость применения ядерного оружия.

Комментируя этот план, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что он не имеет логики.

"В нем нет деталей, нет взвешенной логики. В одном пункте говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом - о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России", - подчеркнул он.

Подоляк также отметил, что китайский мирный договор в таком виде - это абсолютное противоречие.

"Мирный план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, а начинаться с обязательного вывода российских войск из Украины", - отметил он.

Напомним, ранее дипломат рассказал, чем опасна новая встреча президента Франции и Си Цзиньпина.

Также сообщалось, какую судьбу Си Цзинпьин готовит россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в здание с российским флагом в столице Кипра полетели "коктейли Молотова".