Горит здание "Российского центра науки и культуры" в столице Кипра Никосии.

По словам очевидцев, в здание швырнули несколько «коктейлей Молотова», пишет Politeka.net со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Судя по кадрам, пожар очень сильный. В небо поднимается столб черного дыма, здание охвачено огнем.

«Науки и культуры? России? Это какой-то анекдот»,

«Это так пишется - "Российский центр науки и культуры", а на самом деле штабквартира гру и фсб», «Культура и россия - не совместимые понятия»,

«Отрицательная реконструкция»,

"Кто-то устал смотреть на "аквафреш" - комментируют пользователи соцсетей кадры пожара.

Официальных заявлений, а также данных о пострадавших пока нет.

Добавим, в россии продолжает бушевать пожар в свердловской области. Огонь уничтожил уже более 150 строений, большинство из которых - жилые дома.

Кроме того, сгорели колония, пилорама и предприятие по производству асфальта и бетона.

Напомним, ранее в Сети появились апокалиптические кадры пожара.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве срочно закрывают Красную площадь - что происходит.

Также сообщалось о новой беспощадной рактеной атаке россии по Украине.