По словам очевидцев, в здание швырнули несколько «коктейлей Молотова», пишет Politeka.net со ссылкой на пропагандистские СМИ.
Судя по кадрам, пожар очень сильный. В небо поднимается столб черного дыма, здание охвачено огнем.
«Науки и культуры? России? Это какой-то анекдот»,
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«Это так пишется - "Российский центр науки и культуры", а на самом деле штабквартира гру и фсб», «Культура и россия - не совместимые понятия»,
«Отрицательная реконструкция»,
"Кто-то устал смотреть на "аквафреш" - комментируют пользователи соцсетей кадры пожара.
Официальных заявлений, а также данных о пострадавших пока нет.
Добавим, в россии продолжает бушевать пожар в свердловской области. Огонь уничтожил уже более 150 строений, большинство из которых - жилые дома.
Кроме того, сгорели колония, пилорама и предприятие по производству асфальта и бетона.
Напомним, ранее в Сети появились апокалиптические кадры пожара.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве срочно закрывают Красную площадь - что происходит.
Также сообщалось о новой беспощадной рактеной атаке россии по Украине.