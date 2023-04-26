Вражеские приспешники были задержаны еще в декабре прошлого года.

Злоумышленниками являются супруги из города Часов Яр – мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемого «ДНР».

Как сообщает Служба безопасности Украины, летом 2022 года они вышли на заместителя командира российского батальона "Спарта", участвовавшего в войне в Украине.

В переписке с оккупантом предатели предложили свою помощь - они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения защитников.

Для предателей первоочередной была информация о складах с оружием и боеприпасами украинских войск.

Полученные данные российские агенты передавали военной разведке России на захваченной части Донецкой области.

Для коммуникации использовали закрытые чаты в мессенджерах.

Суд рассмотрел собранные доказательства и признал обоих приспешников агрессора виновными по части 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). 15 лет за решеткой проведет семья агентов российской военной разведки.

Сообщается, что расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.