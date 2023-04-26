Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец прокомментировал сообщения о том, что якобы за Уралом готовится многочисленная путинская армия.

"Войска Центрального и Восточного военных округов (ВО) ВС РФ были задействованы в значительном объеме в массированном вторжении противника в Украину с первых дней. О формировании какой-то другой "многочисленной путинской армии" где-то за Уралом (то есть, собственно, на территории Центрального и Восточного ВО) я лично не слышал...", — заявил эксперт.

Константин Машовец объяснил, что, возможно, речь идет исключительно о формировании дополнительных нескольких батальонов "добровольцев" (включая подразделения системы БАРС) по территориальному принципу, а также пополнение тамошних уже развернутых частей и соединений мобилизованным личным составом.

"Кроме общевойсковых армий из состава ЦВО и ВВО, которые были развернуты еще до массированного вторжения, других я не видел", — добавил военный обозреватель.

Эксперт также рассказал, что у 1 и 2 АК сейчас смешанный принцип комплектования: как мобилизованным на территории «днрлр» личным составом, так и мобилизованными гражданами рф: "Если вы отслеживаете "плачи российских мобиков" в интернете, то можете заметить, что часть из них относится к случаям, когда в подчинение бригадам и батальонам 1-го и 2-го АК передают подразделения, укомплектованные российскими "чмобиками".

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