Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец ответил на вопрос, каке риски несет возможная отсрочка наступления ВСУ.

"Это несет риски стратегического уровня... Противник получит очень нужную ему оперативную\стратегическую паузу в войне. Причем не только в сфере, собственно, ведения боевых действий, но и во многих других... В информационной, внутриполитической", — заявил эксперт.

Константин Машовец также рассказал, какие, по его мнению, три самых нужных для нашей армии вооружения можно производить в Украине уже сейчас и в достаточном количестве.

"Ракетное вооружение (определенных типов), тяжелое пехотное вооружение (от гранатометов до крупнокалиберных пулеметов и минометов), БПЛА тактического и оперативно-тактического уровней. + ОЧЕНЬ НУЖНО что-то решать с автомобильной техникой", — объяснил военный обозреатель.

Он подчеркнул, что на самом деле реальная потребность ВСУ гораздо больше реальных возможностей нашего ОПК.

"Например, системы РЭБ, РТР крайне необходимы, оптика и оптико-электронные системы, радиолокационные системы и т.д. По всем этим направлениям РЕАЛЬНЫЕ НАРАБОТКИ у нашего ОПК есть, и при нормальном обеспечении и РЕЖИМЕ работы он способен производить все это, но дело в том, что обеспечить нормальный режим работы нашего ОПК сегодня крайне трудно (если вообще возможно)", — добавил эксперт.

Напомним, в Мариуполе обнаружили новые массовые захоронения.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.