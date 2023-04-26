К сожалению, российские войска тоже учатся во время боев с украинскими защитниками.

К сожалению, российские захватчики учатся во время боев с украинскими защитниками. Среди них 90% погибает, а 10% все же выживают и становятся профессиональными бойцами. При этом россияне даже пытаются применять тактику ВСУ, потому что придумать что-то свое мозгов у них не хватает.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал, как армия рф научилась отслеживать украинских защитников.

По его словам, российские войска с помощью дронов могут отследить местонахождения украинских воинов. Они узнают их координаты с помощью наблюдения и все это передается на экраны планшетов. По этим координатам потом ведется удар по позициям ВСУ.

"К сожалению, россияне многому научились на этой войне и переняли у нас элементы сетицентрической войны. Это когда в бой идут с планшетом, когда командир роты знает точную позицию врага и своей стороны. А также в динамике видит картину боя", - пояснил Роман Свитан.

Роман Свитан объяснил, что такую идею IТ-систем россияне передерли у украинских бойцов и теперь в каждого коммандира у них есть системы слежения, дроны. Из них они берут даннные о позициях ВСУ и потом наносят там удары. Это действительно может угрожать и усложнить позиции защитников, потому так важно перехватывать, а также сбивать каждый дрон россиян.

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