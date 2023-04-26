Украинские защитники собираются удерживать город до начала контрнаступления и уже применяют специальные вооружения.

На Бахмутском направлении все еще наблюдается большое скопление российских войск, которые снова пытаются окружить город. Там идут тяжелые бои, а Бахмут разрушают.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал, что сейчас начали применять на фронте бойцы ВСУ.

По его словам, украинские защитники собираются удерживать город до начала контрнаступления. Туда идет постоянное перебрасывание вооружений и идет ротация войск. Совсем недавно бойцы ВСУ начали применять в Бахмуте новое оружие - необычные дальнобойные крылатые бомбы.

"Там сейчас работают Силы специальных операций. Им отправили авиабомбы туда. На наши старые авиабомбы обвешиваются американские обвесы и крылышки так называемые. После сброса бомба раскрывает крылышки и по направлению GPS ей дают координаты удара. Все проходит очень быстро, взлетает самолет и сбрасывает две бомбы. Бомбы ложатся прямо в цель и уничтожает одну роту солдат рф за раз", - объяснил Роман Свитан.

Роман Свитан добавил, что у ВСУ очень много старых авиабомб, которые остались еще со времен Советского союза. Их колличество насчитывается тысячами единиц. К тому же еще больше украинские защитники имеют современных аналогов, но пока не спешат их использовать в массовом колличестве.

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