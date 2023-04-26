Наводнения в этом году наделали много беды в Украине.На сегодняшний день в украинской столице держится подтопление территорий. Однако аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы. Тем временем подтопления начались в другом регионе Украины. Об этом сообщает "Суспільне" и публикует кадры.
Так, на Черниговщине наводнение в этом году может стать самым большим за последние 10 лет. На обнародованных кадрах сфотографировали, как в Чернигове под воду ушли деревья, дорожки, пляж, детская площадка и даже парковочное место для авто.
Местные жители положили поддоны в тех местах, где из-за подтопления невозможно пройти своим ходом.
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Уточняется, что на Черниговщине именно река Десна сейчас выходит на пик весеннего наводнения и уровень воды растет. Тем временем Днепр, Сейм и Снов идут на спад.
В настоящее время 29 жилых домов в 13 селах Черниговского и Корюковского районов подтоплены в результате наводнения.
В то же самое время, в пределах области ниже села Макошино продолжится повышение уровней воды на 2 – 5 сантиметров в сутки, с последующим затоплением пониженных участков поймы в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах.
Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.
Также сообщалось, что в Киевской области размыло дамбу.
Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.