В этих краях наводнение этого года может стать самым большим за последние 10 лет.

Наводнения в этом году наделали много беды в Украине.На сегодняшний день в украинской столице держится подтопление территорий. Однако аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы. Тем временем подтопления начались в другом регионе Украины. Об этом сообщает "Суспільне" и публикует кадры.

Так, на Черниговщине наводнение в этом году может стать самым большим за последние 10 лет. На обнародованных кадрах сфотографировали, как в Чернигове под воду ушли деревья, дорожки, пляж, детская площадка и даже парковочное место для авто.

Местные жители положили поддоны в тех местах, где из-за подтопления невозможно пройти своим ходом.

Уточняется, что на Черниговщине именно река Десна сейчас выходит на пик весеннего наводнения и уровень воды растет. Тем временем Днепр, Сейм и Снов идут на спад.

В настоящее время 29 жилых домов в 13 селах Черниговского и Корюковского районов подтоплены в результате наводнения.

В то же самое время, в пределах области ниже села Макошино продолжится повышение уровней воды на 2 – 5 сантиметров в сутки, с последующим затоплением пониженных участков поймы в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах.

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Также сообщалось, что в Киевской области размыло дамбу.

Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.