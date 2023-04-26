Принуждение Украины к переговорам с российским оккупантов не выгодно Западу.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Отвлекающий удар по Брянской области вполне возможен, тем более это направление на Москву и там войск нет. Там были БТГ в начале войны, но они от них отказались полностью из-за нехватки техники, потому что БТГ требует большего количества техники и артиллерии.

Они вернулись к линейной структуре - стрелковым полкам. И мы знаем, что вдоль границы там отдельные батальоны сидят в качестве прикрытия государственной границы. Но там глубже нет ничего. Может такой удар в направлении Москвы станет не отвлекающим. Как раз для противника в этом план приходится угадывать, где же будет выдвигаться армия Украины.

оккупанты, фронт, передовая, война

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Насчет того, что США опасаются контраступления Украины, означет то, что нельзя дать 100% гарантию успешности. Однако вопрос переговорного процесса неприемлен даже для Запада, потому что они будут нас принуждать к переговорам, то они получат нового Гитлера. Путин поймет, что он победил и потребует прекращения огня. После застолбит захваченные территории и дальше будет диктовать свои условия.

Надеюсь, что здравый смысл победит и Запад не пойдут по такому пути", - говорит Олег Жданов.

Также сообщалось, что на теле стареющего Путина заметили странный шрам.

Кроме того, Politeka.net писала о страшных последствиях атаки на центр Купянска.

Также Politeka.net сообщала, что оккупанты прут на трех направлениях.