Российские захватчики уничтожают все, до чего могут дотянуться, превращая цветущие украинские города в пепел и кладбища.

Так, оккупанты нанесли новые удары по 12 населенным пунктам Донетчины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Донецкой области, россияне нанесли 19 ударов по жилым кварталам. Вражеские снаряды ударили по городам Константиновка, Авдеевка, Бахмут, Торецк, Часов Яр, Новогродовка, пгт Очеретино, Большая Новоселка, селах Шахтерское, Новоселовка Первая, Нелиповка, Карловка.

Враг бил из авиации, артиллерии, РСЗО «Град», танков, минометов. В результате обстрелов повреждены 19 гражданских объектов - 14 жилых домов, гараж, детсад, админздание городского совета, котельная, кафе.

«По Новогродовке российские войска нанесли авиаудар ракетой «Р-37». Повреждены 4 многоэтажных дома», - рассказали в полиции.

Из артиллерии армия россии обстреляла Константиновку, разрушения получили частные и многоквартирные дома, гараж.

В Часовом Яру повреждены многоквартирные дома и социальная инфраструктура.

Кроме того, минувшей ночью двумя ракетами С-300 враг попал по городу Дружковка. Повреждены не менее 7 жилых домов и отдел полиции. Ранены трое полицейских, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

Добавим, Р-37 ("Стрела") – советско-российская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности.

Предназначена для поражения воздушных целей (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, крылатых ракет). Хотя россиянам это не мешает стрелять мирными городами, уничтожая жилые дома.

Р-37 может запускаться в любое время, с разных ракурсов на фоне земной и водной поверхности. Ракета может применяться из истребителей-перехватчиков МИГ-31БМ.

На базе Р-37 была разработана ракета типа воздух-воздух большой дальности Р-37М (РВВ-БД). Эта модификация может применяться с самолета Су-35 и имеет два режима твердотопливного ракетного двигателя.

В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.

Ракета способна поражать цели с высоты (от 15 до 25 тыс. м). Обломочно-фугасная боеголовка достигает около 60 кг. Этого достаточно, чтобы критически разрушить даже большой самолет.

Именно ракетой Р-37 россияне в июле прошлого года ударили по центру Краматорска. Тогда было повреждено 10 многоэтажек, один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Напомним, в Мариуполе обнаружили новые массовые захоронения.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.