Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган болен и был вынужден об этом сообщить.

О своем диагнозе турецкий лидер рассказал после инцидента в прямом эфире, пишет Politeka.net.

69-летний Эрдоган во вторник выступил с тремя предвыборными речами в преддверии парламентских и президентских выборов и должен был завершить вечер выступлением в прямом эфире для совместного интервью с Ulke TV и Kanal 7.

Трансляция началась с большой задержкой – полтора часа. Вскоре после начала прямого эфира, когда ведущий задал вопрос о предстоящих перестановках в турецком правительстве, эфир прервали со словами "О боже!".

Эфир через некоторое время все же продолжился. Эрдоган принес свои извинения, сказав, что ему стало плохо и назвал свой диагноз – «желудочный грипп».

«Вчера и сегодня были тяжелые дни», - отметил президент Турции, пояснив, что он заболел желудочным гриппом.

Желудочный грипп – острое вирусное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт.

При кишечных вирусах, как правило, сначала появляется боль в горле и общая слабость, повышается температура, к чему вскоре присоединяется сильная тошнота, рвота и диарея.

Президентские выборы в Турции должны пройти не позже 14 мая 2023 года в рамках всеобщих выборов 2023 года вместе с парламентскими выборами, которые состоятся в тот же день.

Победивший кандидат станет президентом страны на последующие пять лет. Изначально ожидалось, что выборы пройдут 18 июня, однако затем дата была сдвинута на 14 мая.

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