Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет Politeka.net.
По его словам, Google обновил карты по Мариуполю в GoogleMaps и теперь город можно увидеть после российских обстрелов.
«Разбомбленный Драматический Театр еще до разбора завалов и с надписью «Дети». Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений - фото со спутника сделаны разные даты после середины марта 2022 года», - говорит Андрющенко.
Но, по его словам, самое главное в карте кладбищ.
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«Мы подробно проработали карту всех кладбищ. И нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище). Секторы по размеру визуально больше, чем братские могилы в с. Виноградное или с. Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно к середине июля) закрыто и под контролем оккупантов», - отметил Андрющенко.
Он отметил, что пока неизвестно, кого и в какой период там похоронили. Вся истина будет установлена после деоккупации Мариуполя.
Напомним, количество жертв российской агрессии в Мариуполе будет установлено после деоккупации города, но речь идет о десятках тысяч погибших.
«По официальным нашим подтвержденным данным, более 20 тыс. населения погибло. Это то, что нам удавалось считать. Мы сначала пробовали и записывать это. Потом уже не было такой возможности. Потому что был очень плотный огонь…», – рассказывал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в одном из интервью.
Напомним, россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.
Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту.
Кроме того, Politeka.net писала, что людей спасали из-под завалов в результате страшной атаки на центр Купянска.