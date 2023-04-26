Город, за который идет адская битва еще с августа 2022 года, пишет Politeka.net.
Об очередной Ставке рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, это происходит несколько раз в неделю и вопрос Бахмута всегда обязателен.
«Это для нас важный стратегический пункт. Многие говорили, что нужно сдать город и отойти, но такими темпами мы можем очень быстро дойти до наших западных границ», – отметил Данилов в эфире телемарафона.
Защитники уверяют, что город нужно обязательно держать, чтобы остальные части фронта "не посыпались".
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По словам Данилова, враг физически уничтожает все сооружения в городе и таким образом не позволяет вести оборону.
Однако уходить из города ВСУ не собираются.
Между тем, стало известно, что Бахмут посетил командующий ССО Украины.
«Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО - это, прежде всего, преимущество качества над количеством», - подчеркнул бригадный генерал Виктор Хоренко.
В Сети также появились новые кадры из Бахмута, на которых украинские воины идут по грязи.
«Бахмут. Грязь, туман. Опять же для тех, кто из штанов вылезает и кричит, что ему в руки не принесли контрнаступление», - говорится в комментарии к видео.
Напомним, известно, под чьим контролем сейчас "дорогая жизнь" на Бахмут.
Также сообщалось, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.
Кроме того, Politeka.net писала, что пехоте ВСУ может угрожать новая опасность.