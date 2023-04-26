Состоялась очередная Ставка Верховного Главнокомандующего, в повестке дня был также вопрос города-крепости Бахмута.

Город, за который идет адская битва еще с августа 2022 года, пишет Politeka.net.

Об очередной Ставке рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, это происходит несколько раз в неделю и вопрос Бахмута всегда обязателен.

«Это для нас важный стратегический пункт. Многие говорили, что нужно сдать город и отойти, но такими темпами мы можем очень быстро дойти до наших западных границ», – отметил Данилов в эфире телемарафона.

Защитники уверяют, что город нужно обязательно держать, чтобы остальные части фронта "не посыпались".

По словам Данилова, враг физически уничтожает все сооружения в городе и таким образом не позволяет вести оборону.

Однако уходить из города ВСУ не собираются.

Между тем, стало известно, что Бахмут посетил командующий ССО Украины.

«Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО - это, прежде всего, преимущество качества над количеством», - подчеркнул бригадный генерал Виктор Хоренко.

В Сети также появились новые кадры из Бахмута, на которых украинские воины идут по грязи.

«Бахмут. Грязь, туман. Опять же для тех, кто из штанов вылезает и кричит, что ему в руки не принесли контрнаступление», - говорится в комментарии к видео.

Напомним, известно, под чьим контролем сейчас "дорогая жизнь" на Бахмут.

Также сообщалось, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.

Кроме того, Politeka.net писала, что пехоте ВСУ может угрожать новая опасность.