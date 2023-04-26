Российские захватчики начали запускать по Украине меньше ракет, чем делали это раньше. При этом массированных ударов не было уже полтора месяца. Сейчас рф перешла в режим накопления ракет.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал, что россия накапливает ракеты не для массированного обстрела инфраструктуры Украины, а совсем для другого.
По словам военного эксперта, россияне вышли на нулевые складские остатки к коцу зимы. То есть последняя массированная атака по Украине на 9 марта была из последних сил - из того, что удалось накопить. После этого рф пришлось переходить в режим накопления ракет. В месяц им удается еще производить до 50 ракет "Калибр" и Х-101.
"Они будут накапливать ракеты для запаса до лета. Но использовать точно будут, как только у них возникнет такая возможность. Целью станет не инфраструктура. Как только к ним придет информация о развертывании к наступлению наших войск, они применят все имеющиеся ракеты по из позициям. То есть россияне накапливают ракеты для срыва украинского наступления.", - считает Роман Свитан.
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Роман Свитан также добавил, что любые украинские войска, которые выйдут для развертывания и контрнаступления, будут прикрываться ЗРК установками. Это будет сделано именно для того, чтобы снизить потери при ракетном ударе. То есть никто не будет ждать удара, а будет готов его отбивать.
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