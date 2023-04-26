Россия накапливает ракеты не к осени и не для того, чтобы снова применить их для массированного удара по инфраструктуре.

Российские захватчики начали запускать по Украине меньше ракет, чем делали это раньше. При этом массированных ударов не было уже полтора месяца. Сейчас рф перешла в режим накопления ракет.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал, что россия накапливает ракеты не для массированного обстрела инфраструктуры Украины, а совсем для другого.

По словам военного эксперта, россияне вышли на нулевые складские остатки к коцу зимы. То есть последняя массированная атака по Украине на 9 марта была из последних сил - из того, что удалось накопить. После этого рф пришлось переходить в режим накопления ракет. В месяц им удается еще производить до 50 ракет "Калибр" и Х-101.

"Они будут накапливать ракеты для запаса до лета. Но использовать точно будут, как только у них возникнет такая возможность. Целью станет не инфраструктура. Как только к ним придет информация о развертывании к наступлению наших войск, они применят все имеющиеся ракеты по из позициям. То есть россияне накапливают ракеты для срыва украинского наступления.", - считает Роман Свитан.

Роман Свитан также добавил, что любые украинские войска, которые выйдут для развертывания и контрнаступления, будут прикрываться ЗРК установками. Это будет сделано именно для того, чтобы снизить потери при ракетном ударе. То есть никто не будет ждать удара, а будет готов его отбивать.

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