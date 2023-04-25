Только в битве за украинский город Бахмут погибли десятки тысяч «вагнеровцев». Выполнять боевые задачи самостоятельно группировка «вагнер» уже не может.

Так, по словам спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого тех сил, которые были ранее «вагнер», уже не имеет. Бахмут стал своеобразным конечным рубежом для наемников Пригожина.

«Преступная группировка "Вагнер" уже не способна самостоятельно выполнять боевые задачи, как она пыталась раньше делать, фактически монополизировав это направление, и все больше используется как воздушно-десантные подразделения, силы специального назначения, поэтому мы понимаем, что потери очень существенны у врага. Я думаю, что именно для "Вагнера" ​​– это наверняка конечный рубеж", – сказал Череватый в эфире телемарафона.

Адские бои за Бахмут продолжаются. Там враг продолжает концентрировать свои усилия.

«По сути он больше нигде не ведет в нашей операционной зоне ответственности таких мощных боевых действий. В частности, за эти сутки он 23 раза атаковал наши позиции, 280 раз нанес удары разными типами артиллерии, 4 авианалета совершил. Только в районе Бахмута 85 обстрелов было и 20 боевых столкновений", - сообщил Череватый.

В этих боях было уничтожено более 170 окупантов, 213 получили ранения, подбит вражеский танк Т-272, 4 боевые машины пехоты, 3 пушки "Мста-Б", 5 беспилотных летательных комплексов, 1 станция радиоэлектронной борьбы и 4 полевых состава с боеприпасами.

Тем временем появились новые обнадеживающие новости из Бахмута. Так, украинский защитник, ведущий свой телеграмм-канал под ником «Бахмутский», сообщил, что трасса все еще под контролем ВСУ – оккупантов удалось отбросить от трассы.

По улице Корсунского продолжаются позиционные бои, оккупанты лезут к многоэтажкам.

«Держим! Школа, Детский Сад наши!», - сообщил «Бахмутский».

Напомним, найдено новое огромное кладбище "вагнеровцев".

Также сообщалось, что Кремль срочно закрывает Красную площадь.