Тяжелые и крайне горячие бои идут по всей линии фронта, но бойцы ВСУ держат оборону и не пропускают российских захватчиков.

Украинские защитники перед большим котрнаступлением пытаются проводить небольшие контратаки на одном из участков фронта. Кроме того, бойцы ВСУ проводят тактически-разведывательные операции.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал об этом немного детальнее, вспомнил слова Командующего Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Так, Командующий Восточной группировкой войск ВСУ заявил, что на Бахмутском направлении фронта украинские защитники начали проводить небольшие контратаки.

Роман Свитан отметил, что это скорее всего означает, что ВСУ перешли к активной обороне, которая предусматривает контратаки по отступающему противнику.

"Идет атака, мы ее отбиваем, а они начинают отступать. Мы в свою очередь, начинаем атаковать отступающего противника. Идем в контратаку. Это означает, что ВСУ перешли к активной обороне, чтобы добить даже тех россин, которые отступают", - добавил военный эксперт.

Что касается россиян, то они вернулись к своей старой тактике и пытаются окружить Бахмут. То есть оккупационные войска давят со всех сторон.

"Россияне возвратились к старой тактике и идеи об окружении ВСУ в Бахмуте. У них не получилось выбить оборону. Они начали разрушать артиллерией высотки, но не успевают этого сделать к каким-то своим срокам. Потому давят в районе Хромового и с юга в районе Иванивского. Но мы держимся и отступать никто пока не собирается", - резюмировал Роман Свитан.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.