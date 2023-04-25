Сейчас россияне не имеют никакой возможности проводить масштабные наступательные действия на фронте. Все, что они могут это пытаться идти в атаку на Донбассе, стремясь подвинуть оборонные позиции ВСУ. Самым горячим направлением все еще остается - Бахмутское.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "24 Канала" рассказал, что именно на Бахмутском направлении заметили бойцы ВСУ.

По словам Ягуна, у россиян есть возможность долго держать оборону. Но у ВСУ есть планы, как сделать так, чтобы выбить оборону противника и заставить россиян бежать к границам 1991 года. Сейчас россияне пытаются наступать на Бахмутском, Марьянском и Авдеевском направлении.

"Их мясные валы не заканчиваются, но разбиваются о нашу оборону. На этих трех направлениях они сконцентрировали огромное колличество личного состава. Их сформировали для зачистки от наших позиций и отодвижения фронта. Более того, в Бахмуте заметили кое-что новое. В частности, там заметили новую мотопехотную бригаду рф. Не знаю из чего ее сформировали, возможно вытащили старые танки или отремонтировали те, которые в боях побывали", - объяснил Виктор Ягун.

При этом Виктор Ягун не видит опасности в этой новой бригаде. Ведь ВСУ за это время сформировали еще больше новых подразделений и бригад. У россиян основная масса войск, это лишь пополнение потерь, которые у них на фронте появились. А ВСУ каждый день уничтожают в среднем по 500 оккупантов, потому новую мотопехотную бригаду рф также быстро ликвидируют.

Напомним, россияне ударили десятками ракет и авиацией – количество жертв возросло.

Также Politeka сообщала, в Бахмуте заметили нечто очень странное.

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