Дело дошло до суда, ведь после того, как мужчине вручили повестку, он не появился в военном комиссариате в указанную дату.

Во Львовской области вынесли приговор мужчине, который проигнорировал повестку и не явился в военкомат. 25 апреля прошел суд, который признал жителя Бродов виновным в уклонении от призыва в армии.

Об этом более детально сообщило издание ZAXID.NET. К тому же в комментариях пользователи сети успели отреагировать на приговор суда.

Дело дошло до суда, ведь после того, как мужчине вручили повестку, он не появился в военном комиссариате в указанную дату. То есть, мужчина просто проигнорировал повестку, то есть уклонился от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Сначала в суде его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако впоследствии суд все же пересмотрел наказание и освободил жителя Бродов от полного заключения с двухлетним испытательным сроком.

Пользователи сети уже отреагировали на приговор, который вынесли мужчине. Многие напоминали о тех, кого еще не засудили за более тяжелые преступления:

"А скот, избивший военного служащего в части и оставивший умирать, до сих пор не под стражей", "Это все хорошо, а почему не даете срок прокурорам, мажорам, депутатам?", "Назначающие наказание отправляйте уже своих сыновей воевать", "Пусть выносят приговоры своим сынишкам за границей", "Это же не барыг и взяточников сажать, они заплатят, а призывники простые работяги".

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

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Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.