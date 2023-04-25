Участники партизанского движения "Атеш" взорвали блокпост захватчиков на оккупированной части Херсонской области.
Как считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, это часть украинского контрнаступления.
"Любые контрнаступательные действия с нашей стороны должны быть подготовлены. Само наступление, которое происходит уже по суше, когда движется тяжелая техника и пехота - это уже финальная часть всей подготовки для этого контрнаступления.
Сначала просто просчитывается, какие должны быть действия. Пишется боевое распоряжение всем участвующим подразделениям, просчитываются несколько вариантов.
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И перед началом наступательных действий уничтожаются склады, логистические центры, центры управления врага и усиливается партизанское, диверсионное движение. Для того чтобы в тылу у врага был полный беспорядок.
Эти случаи действий наших партизан в тылу врага стали интереснее и мощнее. Уже можно сказать, что это часть того контрнаступления, о котором мы все так много слышим и много говорим", - говорит Алексей Гетьман.
Напомним, между тем в Сети появились кадры, на которых зафиксированы последствия «хлопка» в оккупированном Севастополе.
Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.
Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.