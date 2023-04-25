Участники партизанского движения "Атеш" взорвали блокпост захватчиков на оккупированной части Херсонской области.

Как считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, это часть украинского контрнаступления.

"Любые контрнаступательные действия с нашей стороны должны быть подготовлены. Само наступление, которое происходит уже по суше, когда движется тяжелая техника и пехота - это уже финальная часть всей подготовки для этого контрнаступления.

Сначала просто просчитывается, какие должны быть действия. Пишется боевое распоряжение всем участвующим подразделениям, просчитываются несколько вариантов.

И перед началом наступательных действий уничтожаются склады, логистические центры, центры управления врага и усиливается партизанское, диверсионное движение. Для того чтобы в тылу у врага был полный беспорядок.

Эти случаи действий наших партизан в тылу врага стали интереснее и мощнее. Уже можно сказать, что это часть того контрнаступления, о котором мы все так много слышим и много говорим", - говорит Алексей Гетьман.

Напомним, между тем в Сети появились кадры, на которых зафиксированы последствия «хлопка» в оккупированном Севастополе.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.

Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.