Началось расследование гибели военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области.

Трагедия произошла 24 апреля, пишет Politeka.net со ссылкой на ГБР.

«Лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения притоком реки Днепр», - рассказали в ГБР.

По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула.

Жертвами трагедии стали двое военнослужащих. Тела пограничников обнаружили в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий.

Следствие проводит ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.

В ДБР также сообщили, что производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 УК Украины – нарушение правил кораблевождения.

Пока задержанных нет, о подозрении никому не сообщалось.

Добавим, что ДБР также констатирует, что только за последние две недели начато расследование нескольких фактов неуставных отношений между военнослужащими.

Так, идет расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области. По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер воинской части.

Также сотрудники ДБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим.

Напомним, людей спасают из-под завалов после новой ракетной атаки.

Также сообщалось, что сын погиб на глазах отца.

Кроме того, Politeka.net писала, что под угрозой наступления оккупантов еще два крупных украинских города.