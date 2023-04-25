Трагедия произошла 24 апреля, пишет Politeka.net со ссылкой на ГБР.
«Лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения притоком реки Днепр», - рассказали в ГБР.
По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула.
Жертвами трагедии стали двое военнослужащих. Тела пограничников обнаружили в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
"Дальше придут болезни": Маша Ефросинина обратилась к украинцам с неожиданным откровением
ВСУ заняли новые позиции, бойцы рассказали о ситуации: "Не только по улицам Бахмута…"
"Не могу смириться": Федишин показала последние кадры с погибшим братом
"Не выдержала такой славы": звезда "1+1" Падалко показала, чем закончился скандал с военным в Буковеле
Следствие проводит ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.
В ДБР также сообщили, что производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 УК Украины – нарушение правил кораблевождения.
Пока задержанных нет, о подозрении никому не сообщалось.
Добавим, что ДБР также констатирует, что только за последние две недели начато расследование нескольких фактов неуставных отношений между военнослужащими.
Так, идет расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области. По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер воинской части.
Также сотрудники ДБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим.
Напомним, людей спасают из-под завалов после новой ракетной атаки.
Также сообщалось, что сын погиб на глазах отца.
Кроме того, Politeka.net писала, что под угрозой наступления оккупантов еще два крупных украинских города.