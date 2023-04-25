В Ивано-Франковске офицер одной из частей Нацгвардии избил срочника, наказание не заставило себя ждать – мужчине уже избрали меру пресечения.

Недавно военнослужащие Национальной гвардии Украины опубликовали резонансное видео конфликта между офицером и солдатом срочной службы. 24 апреля Ивано-Франковский суд избрал мужчине меру пресечения, передает "Суспільне". Решение суда возмутило пользователей сети, которые считают, что наказание должно быть более суровым.

Военный оскорблял, толкал и бил кулаками подчиненного, требуя, чтобы тот направлялся в штаб. Пострадавший в ответ просил обращаться к нему вежливее. Но офицер переходил на крик и употреблял нецензурную лексику.

Спикер Территориального управления Государственного бюро расследований Татьяна Муравель рассказала, что работники ГБР направили в суд ходатайство по избранию меры пресечения – содержание под стражей. Возможно внесение залога в размере 800 тысяч гривен. То есть офицера мгут отпустить, если за него внесут указанную сумму денег.

Однако суд принял решение об определении меры пресечения, как ночной домашний арест, то есть ограничение передвижения ночью.

В комментариях пользователи сети писали настолько несправедливое это решение. Многие считают, что офицер опасен и агрессивен, потому ни о какой заставе не может идти речь:

"Где справедливость? Какая застава? Оставить звание и на передовую или в тюрьму", "Какой залог! Имеет влиятельную папику и останется в должности и будет дальше издеваться над чужими детьми", "Снимать все звания и на передовую, пусть свой талант покажет там", "Он агрессивен и опасен. Какая застава? Стыд суду".

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.