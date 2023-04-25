Зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.

На месте работают все экстренные службы.

Кадры с места новой жестокой атаки со стороны окупантов уже появились в Сети. На них можно увидеть страшные последствия "прилета".

«Все живы там?», – кричат ​​мужчины на руинах музея. "Там завалило!", "Там, прямо!", - говорят люди на кадрах.

Добавим, за прошедшие сутки под огнем оккупантов находилось по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины. В частности, Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кондрашовка, Масютовка и другие.

После 11:30 враг бил по пгт Двуречная Купянского района. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина.

В 18:00 под минометным огнем врага находился Волчанск Чугуевского района. К счастью, там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Также напомним, что продвижение россиян в Бахмуте остановилось.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты прут на трех направлениях.

Также сообщалось, что сын погиб на глазах у отца, много раненых.