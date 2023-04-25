Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что россияне продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не добились каких-либо территориальных успехов.

Кроме того, аналитики Института обратили внимание на ситуацию в Угледаре. В отчете отмечается, что несколько дней назад оккупанты нанесли серию крупных авиаударов по этому городу, однако российским силам не хватает боевого могущества, необходимого для значимого наступления на угледарском направлении, особенно пока идет битва за Бахмут.

В свою очередь военнослужащий, который уже более четырех месяцев работает в адском Бахмуте и ведет свой телеграмм-канал под ником «Бахмутский», сообщает, что по линии улицы Корсунского – ад.

Кроме того, оккупанты снова близко подошли к трассе.

Добавим, в Сети появились новые кадры Бахмута с высоты птичьего полета. На кадрах можно увидеть, что город полностью разрушен, жилые дома украинцев превратились в пепелища и руины.

Также рашисты стирают с лица земли Угледар и Марьинку. От этих двух городов уже почти ничего не осталось, бои продолжаются.

Напомним, оккупанты прут на трех направлениях.

Также сообщалось, что сын погиб на глазах отца, много раненых.

Кроме того, Politeka.net писала, что близится знаковое сражение.