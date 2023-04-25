Жизнь Алексея оборвалась в один миг, еще девять человек получили ранения.

Трагедия произошла на рынке "Центральный" в Херсоне, пишет Politeka.net.

В тот день, как вспоминают на портале «Мемориал», посвященном памяти погибших в войне россии против Украины, Алексей Кондак пришел на рынок вместе с отцом, чтобы купить запчасти.

Начался безжалостный обстрел со стороны оккупантов – 46-летний Алексей погиб на месте, еще девять человек получили ранения.

Алексей посвятил жизнь спасению людей – более 20 лет работал в главном управлении ГСЧС Украины в Херсонской области. Последние два года был на пенсии.

Коллеги вспоминают о нем, как о добром и порядочном человеке

«Такие люди – цветы нашей страны. Они не ведут себя высокомерно. О них узнают только тогда, когда они уходят от нас», – рассказывали коллеги погибшего.

У мужчины остались жена и родители.

Напомним, оккупанты ударили по территории рынка в Херсоне, когда там находилось немало людей, 18 апреля.

«Это паника. Люди все бежали. Слышали, как разбивается и падает стекло. Когда пролетает ракета – это как хлыстом бьют», - рассказывала одна из очевидцев обстрела.

Людей госпитализировали в больницы с осколочными ранениями ног, рук, головы и туловища.

Добавим, тем временем стало известно, что в Херсонской области будут судить супругов правоохранителей, которые сотрудничали с российскими оккупантами.

Муж и жена проводили "стабилизацию криминогенной обстановки" в регионе. Обоим грозит до пятнадцати лет заключения.

Также за коллаборационизм и пособничество стране-агрессору будут судить назначенного оккупантами так называемого "директора "Агрофирмы совхоза Белозерский". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, оккупанты прут на трех направлениях: стали известны последствия новой "бавовни".

Также сообщалось, что близится знаковое сражение.

Кроме того, Politeka.net писала, что авиабомба взорвалась посреди российского города.