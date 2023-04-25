Российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 62 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Такие данные за прошедшие сутки приводит Генштаб Украины, пишет Politeka.net.

Также сообщается, что основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Украинские защитники за прошедшие сутки отбили 43 атаки противника на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

«Для предоставления медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы», - говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, наши защитники сбили 10 враждебных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс и две радиоэлектронной станции борьбы оккупантов.

Тем временем украинские защитники также подчищают левый берег от российских захватчиков. Последние дни результаты работы "очень мощные".

По словам руководителя пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, за сутки на южном направлении удается уничтожать от 13 до 20 единиц техники.

Сейчас украинские военные на этом участке фронта ведут контрбатарейную борьбу.

"Если верить в нас и дать нам возможность поработать в тишине, мы обязательно сделаем хорошие новости", – отметила начальница пресс-центра.

Напомним, под угрозой наступления оккупантов еще два больших украинских города.

Также сообщалось, что близится знаковое сражение.

Кроме того, Politeka.net писала, что авиабомба взорвалась посреди российского города.