Такие данные за прошедшие сутки приводит Генштаб Украины, пишет Politeka.net.
Также сообщается, что основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Украинские защитники за прошедшие сутки отбили 43 атаки противника на указанных участках фронта.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
База для флота рф прекращает свое существование в Севастополе: что известно о взрывах в оккупированном Крыму
"Не осуждайте, это чей-то ребенок!": 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью
"Соседей убило": что сейчас происходит в Авдеевке, которую пытаются окружить россияне
Концерт Павлика отменен, жена обратилась к украинцам: "Мне больно об этом говорить..."
«Для предоставления медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы», - говорится в сообщении.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам.
Кроме того, наши защитники сбили 10 враждебных БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс и две радиоэлектронной станции борьбы оккупантов.
Тем временем украинские защитники также подчищают левый берег от российских захватчиков. Последние дни результаты работы "очень мощные".
По словам руководителя пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, за сутки на южном направлении удается уничтожать от 13 до 20 единиц техники.
Сейчас украинские военные на этом участке фронта ведут контрбатарейную борьбу.
"Если верить в нас и дать нам возможность поработать в тишине, мы обязательно сделаем хорошие новости", – отметила начальница пресс-центра.
Напомним, под угрозой наступления оккупантов еще два больших украинских города.
Также сообщалось, что близится знаковое сражение.
Кроме того, Politeka.net писала, что авиабомба взорвалась посреди российского города.