Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в Бахмуте российские оккупанты интенсифицируют действия с двух направлений.

"Пытаются максимально продавливать северный сектор и весьма активно прощупывают правую сторону от железки, продвигаясь западнее. При этом юг как будто-бы замер в ожидании...

Северный сектор - оккупанты уперлись в ул.Крайнюю и пока пытаются углубиться южнее. Основной упор делают в районе второй Горбольницы, а так же по улице Победы. В данном случае замысел ясен, хотят проползти через малоэтажную, частную застройку, на Юбилейную, чтобы заблокировать 0506", — пишет эксперт.

По его словам, после того как ВСУ смогли купировать угрозу физического перерезания 0506 и артерия зафункционировала, оккупантам принципиально важным стало снизить её эффективность хотя бы в городских условиях.

"От железки оккупанты пытаются выйти на ул.Пушкина, которая для них постепенно начинает превращаться в кладбище. В районе ул.Пушкина имеется многоэтажёная застройка, точнее то, что от неё осталось, поэтому контроль над этим участком даётся оккупантам большой кровью. Но авиация вносит свои коррективы. Применение авиации оккупантов и планирующие бомбы оказывают серьёзное давление на оборону города и без решения этой проблемы, эффективность удерживаемой СОУ многоэтажной застройки может быть полностью нивелирована", — добавил Александр Коваленко.

В южном секторе — без изменений. Полный контроль ул. Чайковского, уфер безопасности с улицей Корсунского - за СОУ. Многоэтажная застройка - за СОУ. Эта локация отличается стабильностью, но при этом огневое воздействие на неё оказывается в режиме нон-стоп. Аналогично и 0504 - продолжает функционировать стабильно, хотя так же над ней сохраняется огневой контроль РОВ.

"Итог. Северный сектор вызывает беспокойство. Так же, активизация российской авиации требует принятия решений по, если не по полной нейтрализации её деятельности, то хотя бы уменьшения активности. С другой стороны, возможности ведения обороны СОУ себя и близко не исчерпали", — подчеркнул эксперт.

Напомним, под угрозой наступления еще два больших украинских города.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.

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