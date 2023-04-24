Политолог Владимир Фесенко в интервью "Фабрике новостей" заявил, что путин на 8 и 9 мая вполне может "поздравить" украинцев массовым ракетным обстрелом.

"Обстрелы могут быть необязательно 9 мая. Могут быть 8 и 1 мая. К большому сожалению, мы это видели уже неоднократно. И сейчас их стало меньше, я имею в виду ракетных обстрелов, сейчас там больше атаки шахедами. Но, к сожалению, это возможно, и россияне так могут "отпраздновать". От них можно таких гадостей и подлостей ожидать", - подчеркнул эксперт.

Фесенко также прокомментировал слухи о том, что путин 9 мая может объявить о прекращении так называемой "СВО".

"Я не исключаю другого сценария, но не 9 мая, а позже. Если, например, в результате украинского контрнаступления боевые действия в Украине начнут развиваться вопреки российским ожиданиям и будут серьезные проблемы на фронте для россиян, вот тогда путин может пойти на то, чтобы вместо "СВО" формально объявить войну, ввести военное положение", - объяснил политолог.

Он также напомнил украинцам о том, как эта история повторяется.

"Когда год назад ожидали и обсуждали, что скажет путин на красной площади 9 мая, это тоже была одна из версий, что путин объявит войну, мобилизацию, военное положение. Что произошло? Мобилизацию первую волну он объявил, но позже, через несколько месяцев. Вместо военного положения он вел такое скрытое: военное положение только в зоне боевых действий, а в погранрегионах с Украиной он начал вводить, я бы сказал, такое полувоенное состояние. Но могут вести", — добавил Владимир Фесенко.

Напомним, под угрозой наступления еще два больших украинских города.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.

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