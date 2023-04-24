Фактически, наши силы обороны берут бухту Севастополя под свой огневой контроль.
Об этом заявил военный эксперт Сергей Кузан, комментируя взрывы во временно оккупированном крымском Севастополе, произошедших ночью с 23 на 24 апреля.
"Надо дождаться официальных сообщений и после каждого такого взрыва конечно же устанавливается объект этого попадания и размер причиненного ущерба.
Но уже можно говорить о том, что наши надводные беспилотные аппараты достигают все же целей. И вся инфраструктура, которая находится в Севастопольской бухте, находится в зоне поражения наших воздушных и надводных беспилотников. И это конечно то, чего больше всего боятся оккупанты.
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Они будут показывать, что вроде бы они "все сбили, а которые не сбили, то ущерб был минимальным". Но также мы понимаем, что взрывы произошли прямо в пределах этой морской инфоаструктуры.
И таким образом, эта история использования Севастополя как базы для кораблей и других плавсредств уже прекращает свое существование. Потому что фактически наши силы обороны берут ее выходы под свой огневой контроль именно такими бесплотными аппаратами", - говорит Сергей Кузан.
Напомним, между тем в Сети появились кадры, на которых зафиксированы последствия «хлопка» в оккупированном Севастополе.
Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.
Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.