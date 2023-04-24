Таким образом, российские захватчики, вероятно, пытаются найти украинскую ПВО, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк.
"Атаки и в целом стали менее массированными. Если раньше враг выпускал по 20-25 беспилотников, то теперь ограничивается 14-17", – сообщила Гуменюк в эфире 24 Канала .
По ее словам, атаки беспилотниками россияне проводят в две волны: три-четыре единицы провоцируют работу ПВО, а затем уже следующие летят непосредственно в эти места.
Бить по электроподстанциям оккупанты не прекращают, но у них появилась еще одна цель.
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По словам Гуменюк, россияне атакуют места, где, по их мнению, ВСУ могут хранить технику для будущего контрнаступления.
Напомним, вечером 21 апреля около 19.00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе «Shahed-136/131».
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины были уничтожены четыре из пяти «шахедов».
Ранее, в ночь на 21 апреля, противник атаковал ударными дронами-камикадзе с северного направления (Брянская область). Оккупанты применили к 12 ударным дронам «Shahed-136/131».
Украинские ПВО уничтожили восемь из них.
Утром 20 апреля в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что ночью противник снова атаковал ударными дронами и управляемыми авиабомбами.
«Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 "Shahed-136/131", - говорилось в сообщении.
Напомним, взрывы гремят в тылу оккупантов - окопы им не помогут.
Также сообщалось, что под угрозой наступления еще два больших украинских города.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.