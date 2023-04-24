Оккупанты, которые получили и уже используют новую партию дронов-камикадзе, начали запускать Shahed по Украине малыми партиями.

Таким образом, российские захватчики, вероятно, пытаются найти украинскую ПВО, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк.

"Атаки и в целом стали менее массированными. Если раньше враг выпускал по 20-25 беспилотников, то теперь ограничивается 14-17", – сообщила Гуменюк в эфире 24 Канала .

По ее словам, атаки беспилотниками россияне проводят в две волны: три-четыре единицы провоцируют работу ПВО, а затем уже следующие летят непосредственно в эти места.

Бить по электроподстанциям оккупанты не прекращают, но у них появилась еще одна цель.

По словам Гуменюк, россияне атакуют места, где, по их мнению, ВСУ могут хранить технику для будущего контрнаступления.

Напомним, вечером 21 апреля около 19.00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе «Shahed-136/131».

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины были уничтожены четыре из пяти «шахедов».

Ранее, в ночь на 21 апреля, противник атаковал ударными дронами-камикадзе с северного направления (Брянская область). Оккупанты применили к 12 ударным дронам «Shahed-136/131».

Украинские ПВО уничтожили восемь из них.

Утром 20 апреля в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что ночью противник снова атаковал ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

«Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 "Shahed-136/131", - говорилось в сообщении.

Напомним, взрывы гремят в тылу оккупантов - окопы им не помогут.

Также сообщалось, что под угрозой наступления еще два больших украинских города.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.